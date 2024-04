Autoritațile locale din Cluj au hotarat sa renunțe la spațiul verde din jurul stadionului pentru a transforma arena in mall. Decizia a fost luata in calcul in urma cheltuielilor mult prea mari. Cluj Arena, gazda echipei de fotbal U Cluj și locul unde se organizeaza festivalul Untold, reprezinta o gaura neagra din punct de vedere […] The post Cluj Arena se transforma in mall. Ce le-a determinat pe autoritați sa ia aceasta decizie appeared first on Puterea.ro .