Stiri pe aceeasi tema

- Majoritatea britanicilor (51%) sunt de parere ca incoronarea lui Charles al III-lea pe 6 mai nu ar trebui sa fie finanțata de stat, in conditiile in care costul vietii este in crestere in Regatul Unit, potrivit unui sondaj publicat marti, informeaza AFP si dpa, potrivit agerpres.ro . Doar 32% dintre…

- Doar 32% dintre britanici considera ca statul ar trebui sa finanteze incoronarea lui Charles - fiului cel mare al reginei Elisabeta a II-al, decedata in septembrie - si a reginei consoarte Camilla, potrivit sondajului YouGov, citat de Agerpres.Cei mai critici sunt tinerii, cu 62% dintre cei cu varste…

- Printul Harry, retras din randul membrilor activi ai casei regale britanice, va veni in Regatul Unit pentru a asista la incoronarea oficiala a tatalui sau, Charles al III-lea, insa nu va fi insotit la ceremonie de sotia sa Meghan si nici de copiii lor, a anuntat miercuri Palatul Buckingham, citat de…

- Palatul Buckingham a dezvaluit noi detalii referitoare la incoronarea regelui Charles al III-lea, la 6 mai, inclusiv crearea unui emoji special pe Twitter pentru a marca acest eveniment, a transmis ieri AFP, preluata de Agerpres. „Un nou emoji pentru a marca incoronarea a fost dezvaluit, bazat pe coroana…

- Regina-consoarta Camilla va purta coroana reginei Mary, bunica Elisabetei a II-a, in timpul ceremoniei sale de incoronare si a noului rege Charles al III-lea, care va avea loc pe 6 mai, a anuntat marti biroul de presa de la Palatul Buckingham, informeaza AFP si Reuters. Fii la curent cu cele…

- Coronavirusul face victime, in continuare, de aceasta data la Palatul Buckingham. Camilla, sotia regelui Charles al III-lea al Regatului Unit, a fost testata pozitiv. Familia Regala a transmis un comunicat despre starea sa de sanatate.

- Camilla, sotia regelui Charles al III-lea, a fost testata pozitiv cu noul coronavirus. Camilla, sotia regelui Charles al III-lea al Regatului Unit, care detine si titlul de regina-consoarta, a fost testata pozitiv cu noul coronavirus, a anuntat luni Palatul Buckingham, informeaza Reuters si AFP, citate…

- Camilla, sotia regelui Charles al III-lea al Regatului Unit, care detine si titlul de regina-consoarta, a fost testata pozitiv cu noul coronavirus, a anuntat luni Palatul Buckingham, informeaza Reuters si AFP.