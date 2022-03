Stiri pe aceeasi tema

- Prim-ministrul Nicolae-Ionel Ciuca s-a intalnit, la Palatul Victoria, cu delegația Federatiei Internationale a Societatilor de Cruce Rosie si Semiluna Rosie, condusa de președintele Francesco Rocca, aflat in vizita oficiala in Romania. Cu aceasta ocazie, au fost stabilite noi masuri de coordonare a…

- Presedinta Crucii Rosii Romane, Majestatea Sa Margareta, le a multumit, la Tulcea, tuturor celor care au acordat sprijin refugiatilor din Ucraina si ii asigura pe cei care incearca sa fuga de razboi ca vor fi ajutati in continuare. Majestatea Sa Margareta si Alteta Sa Regala Principele Radu s au intalnit…

- Presedintele Crucii Rosii Romane, Majestatea Sa, Margareta a Romaniei, le-a multumit, miercuri, la Tulcea, tuturor romanilor pentru sprijinul acordat refugiaților din Ucraina si ii asigura pe cei care incearca sa fuga de razboi ca vor fi ajutati in continuare. Majestatea Sa Margareta si Alteta Sa Regala…

- Filiala Bacau a Societații Naționale de Cruce Roșie din Romania implementeaza in perioada 01.02.2022-30.09.2023 Proiectul “Echitate pentru sanatate, echitate pentru o viața mai buna!”, in parteneriat cu Primaria Blagești, Primaria Comanești și... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- In municipiul Drobeta Turnu Severin s-au inființat trei puncte de colectare a donațiilor, pentru a veni in sprijinul persoanelor afectate ca urmare a situației generate de conflictele militare din Ucraina. Pentru persoane fizice, instituții și operatori economici se strang pe strada Constructorului…

- Peste 3.500 de cetațeni ucraineni au intrat in ultimele 24 de ore prin Punctul de trecere a frontierei Sculeni, aflat in comuna Victoria. Președintele Consiliului Județean, Costel Alexe, a facut o vizita in teren și a discutat cu primarul Daniel Crețu despre masurile pentru primirea refugiaților. „Primaria…

- Conducerea Instituției Prefectului – Județul Mureș indeamna toți mureșenii care vor sa intinda o mana de ajutor refugiaților de razboi din Ucraina sa raspunda campaniei lansate de Societatea Naționala de Cruce Roșie din Romania – filiala Mureș. Centru de colectare a ajutoarelor La centrul de colectare…

- Dragi ieșeni, Ultimele zile nu au fost ușoare. M-am trezit pus intr-o situație dificila, atat personal, cat și prin prisma indatoririlor pe care Dumneavoastra, ieșenii, mi le-ați atribuit, in urma scrutinului popular. Mi-am luat ragazul de a pastra tacerea o perioada, pentru a putea discerne in liniște…