Stiri pe aceeasi tema

- ”ROCA Investments, cea mai dinamica companie de private equity din Romania, celebreaza sase ani de activitate pe piata locala. Compania anunta o evaluare curenta inainte de distribuirea dividendelor de 81,64 milioane euro pentru anul 2023, marcand o crestere fata de valoarea de 78,10 milioane euro raportata…

- Premierul Marcel Ciolacu anunta ca Guvernul urmeaza sa aprobe, in sedinta de marti, proiecte de investitii in infrastructura de transport si de mediu, in valoare totala de 260 de milioane de lei.

- O mare companie are in plan sa faca investitii masive in Romania. Numai in 2024, au alocat peste 11 milioane de euro, de cinci ori mai mult decat in 2023, conform stiripesurse.ro. Lagardere Travel Retail face investitii de milioane de euro in Romania. Cu o prezenta de aproape 30 de ani in tara, se concentreaza…

- In cadrul ședinței de Guvern se vor semna documentele pentru finanțarea celei mai așteptate autostrazi din Romania, Autostrada Moldovei A7. Premierul Marcel Ciolacu a explicat ca se vine cu o finanțare de 600 de euro pentru Autostrada Moldovei și cu 550 de milioane de euro pentru a se finaliza centura…

- ”Aprobam o schema de ajutor de stat pentru investitii de interes regional, de peste 50 de milioane de lei. Avem in vedere in special acele investitii cu impact social si economic, care dezvolta comunitati intregi, si vrem ca aceste investitii sa coaguleze si IMM-urile locale, ca furnizori in aceste…

- Compania va derula 2 proiecte, in valoare de aproape 182 milioane de lei, din care finantarile europene vor acoperi aproximativ 140 de milioane de lei Lucrarile din judetele Ialomita si Calarasi sunt in beneficiul a circa 11.000 de clienti Ministerul Energiei si compania Retele Electrice Dobrogea parte…

- Ministerul Sanatații anunța ca investește peste 600 de milioane de lei in infrastructura medicala din județul Bihor.Astfel, 33 mil. lei a fost finanțare de la Ministerul Sanatații pentru achiziționarea de echipamente medicale, potrivit mediafax. De asemenea, din PNRR, 22 mil. lei merg pentru…

- Comisia Europeana va aloca aproape 600 de milioane de euro pentru proiecte de infrastructuri energetice ce contribuie la decarbonizare și la securitatea aprovizionarii. Țara noastra urmeaza sa primeasca 12,77 milioane de euro pentru modernizarea instalației de inmagazinare a gazelor naturale Depomureș.…