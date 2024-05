Stiri pe aceeasi tema

- Un proiect depus la Parlament propune ca partidele politice sa beneficieze integral de subventia anuala de la bugetul de stat numai daca cel putin 30% dintre alesii locali, respectiv parlamentari ale acestora, sunt femei, in caz contrar aceasta subventie urmand sa fie diminuata. Propunerea legislativa…

- Plenul Camerei Deputatilor a votat marti, 9 aprilie, in calitate de for decizional, proiectul de lege initiat de Alfred Simonis privind jocurile de noroc. Legea prevede interzicerea “pacanelelor” in localitațile care au sub 15.000 de locuitori. Au fost 243 de voturi pentru și patru abtineri, Conform…

- Romanii ar urma sa fie filați legal, la cererea Ministerului de Interne. Este vorba despre un proiect care prevede inființarea unor unitați speciale de filare a populației. Legea urmeaza sa treaca tacit de Camera Deputaților și va ajunge apoi la Senat, care este camera decizionala. Astfel, vor ajunge…

- Președintele brazilian Luiz Inacio Lula da Silva a trimis luni, 4 martie, Congresului un proiect de lege menit sa reglementeze drepturile de munca ale lucratorilor aplicațiilor de ride-hailing din țara, printre care se numara și necesitatea plații unui salariu minim, informeaza Reuters.Propunerea, care…

- Comisia juridica a Camerei Deputatilor a aprobat, luni, proiectul de lege care permite devansarea datei alegerilor presedintelui Romaniei."Ziua alegerilor este duminica. Alegerile au loc cu cel mult trei luni anterioare lunii in care ajunge la termen mandatul de presedinte. Cu cel putin 75 de zile inaintea…

- Proiectul de lege pentru modificarea si completarea unor acte normative din domeniul produselor din tutun, care interzice vanzarea catre minori a tigarilor electronice, a fost adoptat, marti, cu majoritate de voturi, de plenul Camerei Deputatilor, fiind admise si mai multe amendamente care au fost respinse…

- Copiii romani instituționalizați in alte țari vor fi repatriați. Este vorba de un proiect de lege depus de deputatul Anamaria Gavrila, ce are menirea de a proteja copiii de abuzurile instituțiilor dintr-o țara straina. Legea PIA (Protecția și Promovarea Drepturilor Fundamentale ale Copiilor Cetațeni…

- Fostul ministru al Muncii, Marius Budai, a afirmat, luni, ca PNL a depus la Senat un proiect de lege care propune aplicarea Contribuției de Asigurari Sociale de Sanatate (CASS) la pensiile care depașesc pragul de 4.000 de lei, masura pe care PSD nu o susține. „Denota o doza destul de mare de neseriozitate…