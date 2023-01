Majda Aboulumosha are un loc căruia să-i spună ”casă, dulce casă”. De pe urma dulciurilor sale și-a luat un apartament Fața de majoritatea vedetelor care care spera ca imaginea expusa in online le va aduce și bani, actrița și prezentatoarea Pro TV a luat munca in serios și a reușit sa-și indeplineasca visul. Majda, care, in perioada restricțiilor a fost nevoita sa-și vanda magazinul mobil de dulciuri, creații proprii, a revenit cu succes in afacere și acum este in culmea fericirii. Nu celebritatea, ci afacerea sa, propriul laborator unde face cu mana sa prajituri și torturi de vanzare, ii aduce bucurii nesperate. ”Fericita! Poate nu e cea mai reusita poza, dar pentru mine e o mare realizare. Impartasesc asta… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

