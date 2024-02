Stiri pe aceeasi tema

- Moment extraordinar oferit de cascadorul Lae Dreghici și fiul sau Robert, vineri seara, in cadrul show-ului Romanii au talent. Momentul lor a fost recompensate cu un Golden Buzz și cuvinte de apreciere din partea unei țari intregi. Iata ce a notat site-ul emisiunii, legat de momentul oferit de Lae Cascadorul:…

- Romanii au talent, o emisiune surprinzatoare plina de momente speciale, unde se scriu adevarate povești pentru ca fiecare concurrent care urca pe scena știe ca victoria ii poate schimba soarta, unii vin special pentru a obține faimosul Golden Buzz.

- VIDEO: GOLDEN BUZZ pentru Lae Dreghici și fiul sau Robert la Romanii au Talent. Cascadoria care a impresionat Romania Cascadorul Lae Dreghci a aparut alaturi de fiul sau, in emisiunea ”Romanii au Talent” din data de 23 februarie 2024. Acesta a realizat o cascadorie alaturi de Robert Dreghici. Lae Dreghici,…

- In varsta de 8 ani, Dora Debreczeni din Seini, Maramureș, a reușit sa obțina calificarea in faza urmatoare a concursului Romanii au Talent, in urma prestației apreciate de juriu. Atunci cand a inceput sa cante, Dora a adus zambetul pe buzele tuturor celor prezenți in sala, dar și telespectatorilor.…

- Emanuel este artist stradal in Berlin. Specializat pe animație, tanarul de 29 de ani bucura oamenii din diverse zone ale capitalei Germaniei. ​A invațat sa deseneze de la 14-15 ani, de la desenele japoneze pe care le vedea la televizor, prin vecini, scrie protv.ro.

- Emanuel Barica este primul participant care a primit Golden Buzz la „Romanii au talent”, in sezonul 14. Andi Moisescu este cel care l-a trimis direct in semifinale, iar povestea de viața a jucatorului este de-a dreptul emoționanta, arata Pro TV.

- Bboy Nana, in varsta de 8 ani, a primit Golden Buzz la „Romanii au talent”, sezonul 14, din partea lui Mihai Bobonete. Puștiul-fenomen a reușit sa-i impresioneze pe cei patru jurați cu momentul sau pe scena.Bboy Nana a dezvoltat un stil de dans unic pe Pamant! Puștiul-fenomen susține ca ceea ce face…

- Mihai Bobonete a dat al doilea Golden Buzz in prima ediție a sezonului 14 Romanii au Talent de la Pro TV, vineri, 9 februarie 2024. Jurat emisiunii a fost profund impresionat de momentul de pe scena al unui copilaș de 8 ani din Taiwan. „Ești unic”, i-a transmis juratul. Foto Cine este Bboy Nana, copilul…