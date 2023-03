Stiri pe aceeasi tema

- Un protest de amploare se desfașoara, marți, la Chișinau. Centrul orașului este blocat de poliție ca urmare a manifestanților care cer demisia guvernului și a președintei Republicii Moldova, Maia Sandu.

- Ministra Afacerilor Interne (MAI), Ana Revenco, face parte din delegația Republicii Moldova condusa de șefa statului Maia Sandu, care participa in perioada 17-19 februarie curent la cea de-a 59-a Conferința de Securitate de la Munchen, Germania. Astfel, pe parcursul celor trei zile de activitate ale…

- Secretarul Consiliului Național de Aparare al Ucrainei, Oleksiy Danilov, a declarat ca mai mulți ceceni care au luptat impotriva Ucrainei, sunt prezenți acum ca „salvatori” in Turcia și s-ar putea sa se regaseasca cu o sarcina in Moldova. Danilov a amintit pentru publicația Evropenska Pravda ca serviciile…

- Ministrul Apararii de la Chișinau, Anatolie Nosatii, a dezvaluit, marți seara, planurile Republicii Moldova cu privire la aderarea la NATO. Declarația sa vine la scurt timp dupa interviul Maiei Sandu pentru Politico, acolo unde a vorbit deschis despre incapacitatea armatei moldovene de a apara granițele…

- Daca s-ar organiza alegeri parlamentare anticipate in Republica Moldova, partidul Maiei Sandu ar fi la egalitate cu Blocul Comuniștilor și Socialiștilor (BCS). Sondajul socio-politic a fost realizat de compania iData (Date Inteligente SRL) din Chișinau, in decembrie 2022. Rezultatele studiului arata…

- Romania tv, scoasa din grila in Moldova. Postul romanesc a fost exclus din grila de posturi retransmise prin rețele de cablu afiliate statutului, prin MoldTelecom. In schimb, au fost bagate trei posturi din Ucraina, in limba ucraineana. La Moldtelecom a ramas doar Realitatea TV din posturile romanești de știri.…

- Ministrul afacerilor externe, Bogdan Aurescu, face in perioada 19-20 decembrie 2022 o vizita oficiala la Chisinau, pentru consultari cu omologul sau Nicu Popescu, presedintele Republicii Moldova, Maia Sandu, prim-ministrul Natalia Gavrilita si presedintele Parlamentului, Igor Grosu, conform News.ro.…

- Președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, are intrebari in raport cu condițiile in care autoritațile de la Chișinau au semnat contractul cu centrala de la Cuciurgan, din Transnistria, și cu prima ocazie le va clarifica in discuția cu factorii de decizie de la Guvern. Totodata, președintele țarii…