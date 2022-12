Stiri pe aceeasi tema

- In aceasta dimineața de joi, trenul de pe cursa Chișinau-Iași s-a defectat. Cazul a avut loc la stația din satul Sipoteni, raionul Calarași. Purtatorul de cuvant al CFM, Dmitri Prohnițchi, a declarat ca in timpul deplasarii, din locomotiva a inceput sa iasa fum. La acel moment, in tren se aflau circa…

- Aflata in vizita de lucru la Washington, președintele Maia Sandu s-a intilnit astazi cu vicepreședintele Statelor Unite, Kamala Harris. Potrivit unui comunicat al Ambasadei SUA in R.Moldova, in cadrul discuțiilor, Kamala Harris a reiterat sprijinul SUA pentru democrația, securitatea energetica și reformele…

- Președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, s-a intilnit astazi cu mai mulți oameni de afaceri francezi, membri ai Consiliului companiilor Franța - Moldova. In cadrul intrevederii, s-a discutat despre direcțiile strategice de interes comun și despre oportunitațile de investiții pe care le ofera Moldova.…

- Președintele țarii, Maia Sandu, a mers, ieri, intr-o vizita in satul Ciuciuleni din raionul Hincești, unde a discutat cu localnicii despre problemele curente și planurile de viitor. „Le-am spus satenilor ca prioritațile noastre sint siguranța cetațenilor, dezvoltarea economica și pacea in țara, și muncim…

- Președintele țarii, Maia Sandu și cancelarul federal al Germaniei, Olaf Scholz, s-au intilnit, la Berlin. Cei doi oficiali au discutat despre modalitați de aprofundare a legaturilor Moldovei și Germaniei in energie, economie și securitate. „Mulțumim pentru sprijinul care ne ajuta sa facem fața consecințelor…

- Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu s-a intilnit in aceasta seara la New York seara cu Secretarul general al Alianței Nord-Atlantice, Jens Stoltenberg. Anunțul a fost facut de Maia Sandu pe pagina sa de Twitter. „Am discutat despre evoluțiile in materie de securitate din regiune, riscurile razboiului…