Maia Morgenstern, soțul ei și fiul joacă într-o piesă care a fost interzisă o vreme Actorii Maia Morgenstern si Claudiu Istodor se afla la Constanța, deoarece joaca, alaturi de fiul lor Tudor, in „Profesiunea Doamnei Warren” – o piesa care a fost interzisa ceva vreme. Este vorba despre o comedie cu umor acid, mister si situatii imprevizibile. Pe langa faptul ca joaca in spectacol, Claudiu Istodor l-a si regizat. Aplaudati de generatii intregi de spectatori, cei doi actori se reintorc impreuna pe scena teatrului. Mai precis, in aceast sfarșit de saptamana, incepand cu ora 19:30, Centrul Multifuncțional Educativ pentru Tineret „Jean Constantin” din Constanța va prezenta piesa… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

