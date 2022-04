Mai puțin teren cultivat, mai puțini muncitori agricoli. Rezultate parțiale ale Recensământului General Agricol 2020 Autoritațile au dat publicitații recent primele rezultate parțiale ale Recensamantului General Agricol 2020. Este de menționat ca a fost primul recensamant realizat de Institutul Național de Statistica (INS) total informatizat, fara oameni care sa bata din ușa in ușa, lucru posibil datorita implicarii Serviciului de Telecomunicații Speciale in procesul de recenzare. Principalele concluzii ale recensamantului ar fi ca in ultimii 10 suprafața utilizata in agricultura a scazut in ultimii zece ani cu 543.000 de ha. In schimb, exploatațiile mari, de peste 50 de hectare, utilizeaza 54% din suprafața… Citeste articolul mai departe pe agro-business.ro…

