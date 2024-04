Stiri pe aceeasi tema

- Gospodariile din Romania au avut venituri medii lunare de 7.504 lei și cheltuieli de 6.514 lei in trimestrul 4 al anului trecut. Salariile raman principala sursa de venit. Principalele destinații ale cheltuielilor gospodariilor au fost consumul și transferurile catre administrația publica.

- Valoarea pensiei medii in Romania a crescut cu 13,9% in trimestrul IV din 2023, fata de aceeasi perioada a anului anterior, in timp ce numarul mediu de pensionari a scazut cu 11.000 de persoane, iar cel al categoriei apartinand asigurarilor sociale de stat a crescut cu 2.000 de persoane, arata datele…

- Care este pensia medie in Romania. Situația pe categorii și cați pensionari sunt in țara Pensia medie in Romania a crescut in ultimele trei luni ale anului 2023, comparativ cu perioada similara din 2022. In același timp, numarul mediu de pensionari a fost mai mic. Datele publicate de Institutul National…

- Castigul salarial mediu net a fost 4.859 lei, in ianuarie 2024, in scadere cu 220 lei (-4,3%) fata de luna decembrie 2023, potrivit datelor publicate joi de Institutul National de Statistica.In luna ianuarie 2024, castigul salarial mediu brut a fost 7.976 lei, cu 325 lei (-3,9%) mai mic decat in luna…

- In decembrie 2023, salariul mediu net a fost de 5079 lei, in creștere cu 314 lei fața de luna anterioara, depașind 1100 de euro, potrivit anunțului facut de Institutul Național de Statistica. Comparativ cu luna decembrie a anului precedent, salariul net a crescut cu 15,5%.

- Castigul salarial mediu net in luna decembrie 2023 a ajuns la 5.079 lei, in crestere cu 6,6%, respectiv cu 314 de lei, fata de luna noiembrie 2023, potrivit datelor publicate luni de Institutul National de Statistica. Comparativ cu luna decembrie a anului precedent, castigul salarial mediu net a crescut…

- Anul 2023 s-a incheiat cu mai mulți angajați și contracte de munca, in total cu 6,67 milioane de contracte de munca in luna noiembrie 2023, in comparație cu 2022, cand erau 6,57 milioane de contracte de munca, potrivit datelor transmise de Inspecția Muncii. Numarul de contracte de munca din Romania…