Mai putem sta sau merge prin Ploiești liniștiți? F. T. Nu vrem sa cobim, dar tare ne este teama ca valul de infracțiuni – furturi, spargeri, talharii și, Doamne fereste de ce-i mai rau, este abia la inceput! Nu vrem sa panicam pe nimeni. Doar citam integral un comunicat al poliției prahovene, concluzia ramanand la latitudinea fiecaruia dintre noi. „Joi, in jurul orelor 18:40, am fost sesizați ca pe raza municipiului Ploiești un barbat ar fi fost agresat, fiind lovit cu un obiect taietor-ințepator in zona gatului. Polițiștii au depistat la fața locului apelantul- victima- care a fost transportata la spital, precum și o alta persoana care ar fi… Citeste articolul mai departe pe ziarulprahova.ro…

Sursa articol si foto: ziarulprahova.ro

