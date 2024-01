Stiri pe aceeasi tema

- Partidul Umanist Social Liberal (PUSL) dorește sa iși exprime profunda dezaprobare și condamnare fața de atitudinea denigratoare și afirmațiile recente facute de site-ul ziaristii.com la adresa domnului Sebastian Burduja, ministrul Energiei.

- Un proiect de lege controversat a fost depus de social-democrati in Parlament, la Senat. Daca va fi adoptat, farmaciile vor si mai rare si mai greu de gasit. Noua lege ar pozitiona aceste unitati la o distanta de cel puțin 500 de metri una de alta. Regula ar urma sa se aplice atat in orașe, […] The…

- Parinți iresponsabili continua sa-și abandoneze copiii, insa nu in maternitați, așa cum se intampla in anii precedenți. La desparțirea de parinții, cei mici sufera adevarate traume, iar reintegrarile in familie sunt destul de rare.

- Colterm a anuntat noi defecțiuni tehnice aparute la rețeaua primara de termoficare a Timisoarei. Furnizarea apei calde de consum și a incalzirii e intrerupta pana la ora 18, la punctele termice: 27, 28, 29, 38, 38A, 39, 40, 41, la Centrul Comercial Kappa și Modul Edil Color. Vor fi afectați consumatorii…

- Trei femei israeliene rapite s-au adresat premierului Benjamin Netanyahu, acuzandu-l pentru „dezastrul din 7 octombrie”. Una dintre ostatice se aude spunand: ”Nu a venit nimeni. Nimeni nu ne-a auzit!” „Cateva prizoniere sioniste detinute de Al-Qassam trimit un mesaj lui Netanyahu si guvernului sionist”,…

- Continua defecțiunile tehnice la rețeaua primara de termoficare a Timișoarei. Colterm intrerupe azi furnizarea apei calde de consum de la ora 11 pana la ora 15, la punctele termice 18, 13A, 56, 3TR, 4TR. Vor fi afectați consumatorii arondați strazilor: 1 Decembrie 1918, Daliei, Deliblata, Gutenburg,…

- Accident teribil la Soroca. O tanara a ramas prinsa sub roțile unei mașini, ce s-ar fi izbit intr-un microbuz de ruta, la o stație. Imaginile video de la locul accidentului au fost publicate pe rețele de internauți. „Nu o atingeți, lasați-o. Chemați salvarea!”, au strigat martorii.

- Colterm a anuntat noi defecțiuni tehnice aparute la rețeaua primara de termoficare a Timișoarei. Apa calda de consum și incalzirea e intrerupta azi pana la ora 14, la punctele termice 27 și 28. Sunt afectați consumatorii arondați strazilor: Martir Gh. Iosub, Martir D-tru Osman, Leandrului, Sever Bocu,…