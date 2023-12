Mai mulți polițiști pe stradă și mai puține posturi de conducere la Poliția Locală Sector 2 Intr-un efort de a imbunatați serviciile de securitate și de a raspunde mai eficient la nevoile comunitații, Poliția Locala Sector 2 a anunțat o reorganizare semnificativa, ce implica redistribuirea resurselor pentru a spori prezența polițiștilor locali in strada. Potrivit unui anunț oficial al primariei, noua structura a Poliției Locale Sector 2 va consta intr-un total de 365 de posturi, dintre care doar 24 vor fi destinate funcțiilor de conducere, in scadere cu 20% fața de structura anterioara. Restul de 341 de posturi vor fi de execuție, inclusiv 38 de agenți suplimentari care vor fi indreptați… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

