Mai mulți locuitori din Răzeni suportă un miros urît de la canalizare Mai mulți oameni din comuna Razeni, raionul Ialoveni, sint nevoiți sa suporte, de doi ani și mai bine, un miros urit, care vine de la canalizare. Deoarece țeava a cedat, apa uzata se revarsa intr-un lac de la marginea satului. Localnicii spun ca au apelat in nenumarate rinduri la autoritați, dar primarul de Razeni insista ca nu el gestioneaza canalizarea. Satenii se tem mai mult pentru viața ce Citeste articolul mai departe pe noi.md…

