Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Mediului solicita, din nou, ajutorul cetațenilor pentru a identifica faptașii care au gaurit alți copaci din capitala, pentru a-i usca. „Nimeni nu are dreptul sa distruga, sa raneasca sau sa omoare acest bun fara permisiunea unui specialist, care poate declara arborele periculos sau uscat”,…

- Președintele Parlamentului, Igor Grosu, impreuna cu Președintele Senatului Romaniei, Nicolae-Ionel Ciuca, au plantat puieți de magnolie la Gradina Botanica Naționala „Alexandru Ciubotaru” din Chișinau. Acțiunea a avut loc in semn de prietenie intre cele doua țari. In declarațiile de presa, facute dupa…

- Programul National de Extindere si Reabilitare a Padurilor, planificarea lucrarilor din anul curent si obiectivele prioritare pentru 2024, au constituit temele de discutii in cadrul unei sedinte de lucru, convocata de ministrul Mediului, Iordanca-Rodica Iordanov, la sediul Institutului de Cercetari…

- Banca Europeana pentru Reconstrucție și Dezvoltare ofera Republicii Moldova un grant de 600 000 de euro, pentru realizarea Proiectului „Deșeuri solide in Republica Moldova”. Un proiect de lege care prevede ratificarea Acordului de grant dintre Ministerul Mediului și BERD, semnat la Chișinau la 20 decembrie…

- Catalin Josan a devenit cunoscut in Romania, dupa ce a participat la emisiunea „Megastar”, in urma cu 18 ani. Artistul continua cu muzica și s-a logodit recent.Catalin Josan a devenit cunoscut o data cu participarea la emisiunea de talente „Megastar", in 2006, unde a și caștigat marele premiu. Din pacate…

- 450 de stații de așteptare a transportului public au fost renovate in ultimii ani in municipiul Chișinau, inclusiv pe strazile care au fost reparate. In peste 130 de locații, au fost instalate pavilioane noi (21 dintre acestea fiind duble) și au fost construite platforme de așteptare, inclusiv in zone,…

- De la manifestații de strada pentru cauze politice, la suferințele și bucuriile vieții de zi cu zi ale romanilor. Fotoreporterul Vlad Chirea a surprins anul 2023 intr-o serie de fotografii care aduna momente cruciale la care jurnaliștii Libertatea au participat și de la care au relatat. In centrul comunei…

- Presedintele Parlamentului, Igor Grosu, a comentat miercuri, pentru prima data, cererea presedintei Maia Sandu de a organiza un referendum privind aderarea tarii la Uniunea Europeana in toamna anului 2024 - posibil odata cu alegerile prezidentiale - spunand ca plebiscitul va pune punct unor speculatii…