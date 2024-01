Mai multe regiuni turistice din Spania au fost închise Mai multe regiuni turistice din Spania au reintrodus purtarea obligatorie a mastii in anumite locuri din cauza inregistrarii mai multor cazuri de gripa și imbolnaviri cu virusul SARS-CoV-2. Guvernul spaniol nu a facut inca nicio declarație cu privire la reintroducerea purtarii obligatorie a maștilor, dar regiuni precum Valencia, unde se afla mai multe destinații turistice, impun deja propriile Citeste articolul mai departe pe noi.md…

Sursa articol: noi.md

Stiri pe aceeasi tema

- Gruparea Nottingham Forest s-a despartit, marti, de managerul Steve Cooper, care era in functie din septembrie 2021.In varsta de 44 de ani, el era apreciat de fani dupa ce a reusit promovarea echipei in Premier League, insa a fost demis dupa esecul de vineri cu Tottenham, scor 0-2, potrivit news.ro.…

- Un batran a murit dupa ce a ramas blocat intr-o spalatorie automata de masini din Spania. Barbatul, de 71 de ani, a ramas blocat intre mașina sa și cadrul de oțel in mișcare al spalatoriei auto. Tragicul accident a avut loc duminica dupa-amiaza in Gandia, langa Valencia. Nu este clar daca barbatul a…

- Jaqueline Cristian a pierdut, duminica, finala turneului ITF de la Valencia (Spania), dotat cu premii in valoare totala de 100.000 de dolari. Cristian (101 WTA, favorita 3) a fost invinsa de de Viktoriya Tomova (Bulgaria / 98 WTA, favorita 2), cu scorul de 7-5, 6-3, dupa o ora și 42 de minute. Grație…

- Specialiștii din industria alimentara ne spun ca peste 80% din produsele alimentare care se vand atat in piețe cat și in magazine provin din import.Mai mult decat atat, chiar și o parte dintre produsele care se vand drept romanești provin din afara țarii și avem și cateva exemple pentru a ințelege mai…

- Imagini spectaculoase au devenit virale pe rețelele de socializare, dupa ce o basculanta a ramas blocata sub un pod, in Spania, iar șoferul era suspendat la 8 metri deasupra șoselei, in cabina, scrie cotidianul iberic Las Provincias.Accidentul spectaculos a avut loc pe unul dintre drumurile de serviciu…

- Sute de mii de persoane au protestat duminica in intreaga Spanie, la apelul dreptei, impotriva planurilor premierului interimar Pedro Sanchez de a acorda amnistie separatistilor catalani in schimbul sprijinului pentru un nou mandat, transmit Reuters si AFP, potrivit Agerpres.Guvernul a incheiat joi…

- 12 romani au fost arestați in Spania pentru furturi in lanț din locuințe. Indivizii iși alegeau ca ținte casele nelocuite, de unde furau tot ce le ieșea in cale, inclusiv robineți sau vase de toaleta. Cele mai multe spargeri, scrie publicația spaniola Caso Abierto Levante, citata de Știri din Diaspora,…

- Grecia, ca destinatie turistica, fie ca e vorba despre insule sau statiunile de pe continent, s-a aflat in sezonul estival al acestui an in topul preferintelor turistilor romani, agentii avand in multe cazuri toate locurile vandute inainte de inceputul verii. Vanzarile pachetelor de vacanta pentru Grecia…