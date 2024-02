Stiri pe aceeasi tema

- Doua romance care locuiau in blocul mistuit de flacari, in Valencia, sunt de negasit. La patru zile de la tragedie, presa spaniola spune ca ar fi vorba despre o mama și despre fiica ei care nu au mai fost vazute din ziua incendiului.

- Doua romance sunt de negasit, dupa incendiul din Spania , care a cuprins un bloc cu 14 etaje. Se pare ca cele doua femei locuiau in cladire, insa MAE spune ca, oficial, nu sunt cetațeni romani printre victime. Doua romance sunt de negasit, dupa incendiul care a cuprins joi un bloc de 14 etaje in orașul…

- Doua romance care locuiau in blocul din Valencia unde a izbucnit incendiul de proporții sunt de negasit. Ministerul de Externe afirma ca autoritatile locale nu au confirmat pana in prezent existenta unor cetateni romani printre persoanele disparute. Citește și: AFP: Fermierii polonezi blocheaza un punct…

- Administratorul blocului din Valencia, Adriana Banu, a declarat pentru presa din Romania, ca doua romance locuiau in imobilul respectiv. "Am confirmat informatia ca in bloc erau doua romance, in apartamentul numarul 95. Erau de aproape 2 ani, chiar deasupra apartamentului unde s-a generat incendiul.…

- Doua femei de origine romana se afla pe lista persoanelor disparute in incendiul de proporții care a distrus un bloc cu 14 etaje din Valencia, informeaza TVR Info.Este vorba despre o mama si fiica ei in varsta de aproximativ 14 ani. Cele doua locuiau de doi ani cu chirie, la etajul 8 al blocului respectiv,…

- Politia din Valencia a gasit un al zecelea cadavru in blocul de apartamente devastat de un incendiu urias in al treilea oras ca marime din Spania, Valencia, au anuntat sambata autoritatile, scrie Agerpres care citeaza Reuters. Incendiul , alimentat de vanturi puternice, a izbucnit joi seara in districtul…

- Un incendiu devastator in Valencia, Spania, a provocat zece decese și dispariția a cel puțin 14 persoane, ranind și altele, in timp ce flacarile au cuprins doua cladiri rezidențiale, declanșand o operațiune ampla de cautare și salvare. The post OPERAȚIUNI DE SALVARE Tragedie in Valencia: Zece morți…

- LaLiga a anunțat vineri amanarea partidelor Granada vs Valencia și Levante vs FC Andorra, dupa incendiul care a mistuit un bloc de 14 etaje din Valencia, in care și-au pierdut viața cel puțin cinci persoane.