- Administratorul blocului din Valencia, Adriana Banu, a declarat pentru presa din Romania, ca doua romance locuiau in imobilul respectiv. "Am confirmat informatia ca in bloc erau doua romance, in apartamentul numarul 95. Erau de aproape 2 ani, chiar deasupra apartamentului unde s-a generat incendiul.…

- Doua femei de origine romana se afla pe lista persoanelor disparute in incendiul de proporții care a distrus un bloc cu 14 etaje din Valencia, informeaza TVR Info.Este vorba despre o mama si fiica ei in varsta de aproximativ 14 ani. Cele doua locuiau de doi ani cu chirie, la etajul 8 al blocului respectiv,…

- Bilantul mortilor in urma incendiului devastator care a distrus un complex de locuinte cu 14 etaje din Valencia, in estul Spaniei, a crescut la 10, au anuntat autoritatile locale, in timp ce pompierii continua sa caute pana la 15 persoane date disparute, relateaza The Guardian. Administratorul cladirii…

