Mai multe persoane rănite într-un accident – O mașină de pompieri s-a răsturnat Trei pompieri si soferul autoturismului au fost transportați la spital in urma unui accident produs in Caransebes, a transmis ISU Caras-Severin. Conform ISU, autospeciala se indrepta catre un incendiu de vegetație izbucnit in municipiul Caransebes, noteaza Agerpres. „In urma evenimentului, trei pompieri si soferul autoturismului au nevoie de ingrijiri medicale si sunt transportati la spital cu diverse traumatisme (…) In vederea stabilirii conditiilor in care s-a produs accidentul, sunt efectuate cercetari de catre autoritatile competente. De asemenea, la nivelul unitatii noastre se vor intreprinde… Citeste articolul mai departe pe romanialibera.ro…

