Mai multe locuri de parcare pentru aceeași reședință din București. Unde și cum se pot obține Rezidenții dintr-un sector din București pot beneficia de mai multe locuri de parcare pentru aceeași adresa. Exista o serie de condiții pe care trebuie sa le indeplineasca. Avand in vedere numarul mare de solicitari privind atribuirea locurilor de parcare in Sectorul 4 al Municipiului București, Direcția Mobilitate Urbana Sector 4 a decis ca pot beneficia de doua sau mai multe locuri de parcare pentru aceeași adresa de domiciliu/reședința sau sediu/punct de lucru. „Astfel, daca in zona in care locuiți identificați un loc de parcare neocupat și pentru care nu exista nicio solicitare de atribuire… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

