Mai letală decât COVID-19 – Boala X, pericolul deocamdată invizibil Liderii lumii s-au adunat recent la Forumul Economic Mondial de la Davos pentru a discuta despre o amenințare viitoare cunoscuta sub numele de „Boala X”, un potențial agent patogen cu o letalitate de 20 de ori mai mare decat Covid-19. Deși acest virus nu exista inca, experții se straduiesc sa anticipeze și sa dezvolte planuri de acțiune preventiva pentru a contracara o eventuala pandemie.Aceasta ar putea aparea oricand și oriunde, amenințarea este luata in serios, iar comunitatea globala se pregatește sa faca fața unui posibil dezastru la scara planetara. Boala X: origine și semnificații In 2022,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

