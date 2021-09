Stiri pe aceeasi tema

- Consilierii locali au aprobat in cadrul ședinței extraordinare de astazi, 6 septembrie 2021, introducerea parcometrelor pentru parcari cu plata in oraș. Primaria intenționeaza sa cumpere 25 de parcometre in valoare de 266.626 Euro. Proiectul a fost inițiat de primarul Kovacs și votat de catre toți…

- Gabriel Pleșa continua campania „Primarul vine pe strada ta”. „O sa incercam sa gasim solutii” pentru doua strazi din Oarda și zona Arex din Alba Iulia Gabriel Pleșa continua campania „Primarul vine pe strada ta”. „O sa incercam sa gasim solutii” pentru doua strazi din Oarda și zona Arex din Alba Iulia…

- Regulamentul privind organizarea si executarea serviciului de transport in regim de taxi in municipiul Constanta intra la vot in sedinta Consiliului Local Municipal de vineri, 30 iulie Proiectul s a aflat in dezbatere publica inca de la inceputul acestui an, dar continua sa starneasca nemultumiri in…

- Dupa ce a participat la ședința consiliului de Administrație a Spitalului Municipal Carei din data de 5 iulie 2021 unde dr.Belbe Marius a preluat atribuțiile de manager in urma demisiei managerului Raț Elisabeta, primarul Kovacs se razgandește și il vrea manager interimar acum pe dr.Dragoș Ciprian.…

- La data de 7 iulie 2021, Varna Levente, directorul Direcției de Sanatate din cadrul Primariei Carei, declara ca in acest an nu se va organiza concurs pentru postul de manager al Spitalului Municipal Carei. La o zi dupa ce Buletin de Carei a publicat aceasta declarație, primarul Kovacs anunța in sedința…

- Astazi, 8 iulie 2021, a avut loc la sediul Primariei Carei ședința de indata a Consiliului Local Carei. Au fost prezenți 15 din cei 19 consilieri. La finalul ședinței a intervenit primarul Kovacs. ,,Urmeaza 3 ani dificili. Vrem sa accesam proiecte pentru Spital. Unul este pentru reabilitare spital,…

- Primarul a convocat o ședința de indata a Consiliului Local Carei pentru aprobarea a trei proiecte de hotarare. Degeaba a oferit gratuit tablete consilierilor din moment ce nimeni nu știe sa organizeze ședințe online. Ședința CL este publica. Unul dintre proiectele inițiate de primarul evazionist…

- Nr. 893964 din 29 iunie 2021 ACCIDENT RUTIER PE TRECEREA DE PIETONI In data de 28 iunie 2021, in jurul orei 14:24, pe strada 1 Decembrie 1918, din municipiul Tecuci, s a produs un eveniment rutier soldat cu vatamarea corporala a unei persoane.Un barbat in varsta de 53 ani, din municipiul Tecuci, in…