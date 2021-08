Ministerul de Interne pregatește un proiect de act normativ pentru modificarea sancțiunilor din Codul Rutier, prin care vrea sa mareasca la 120 de zile perioada de suspendare a permisului de conducere in cazul mersului pe sens invers sau intoarcerii pe autostrada. Șoferii care conduc pe banda de urgența a autostrazii vor fi sancționați și cu suspendarea permisului pe o perioada de 90 de zile. Totodata, MAI are in vedere reanalizarea cadrului legal ce reglementeaza procedura de examinare pentru obținerea permisului de conducere, informeaza Digi24 . “Executarea, de catre conducatorul de autovehicul,…