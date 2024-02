Schimbări semnificative în Codul Rutier pentru obținerea permisului auto în 2024 Codul Rutier pentru anul 2024 sufera modificari semnificative referitoare la regulile de obținere a permisului auto. O schimbare notabila consta in faptul ca proba teoretica poate fi susținuta oriunde in țara, nu doar in localitatea de domiciliu. Aceasta modificare este stipulata intr-o propunere legislativa care aduce amendamente la Ordonanța de Urgența nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice. Modificari codul rutier. Mai puțin timp de așteptare Scopul actului normativ este de a diminua perioadele de așteptare intre promovarea examenului teoretic și participarea la examenul practic… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

