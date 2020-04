MAI: Câte persoane au fost amendate pentru nerespectarea măsurilor împotriva COVID-19 PodcasturiMAI: Cate persoane au fost amendate pentru nerespectarea masurilor impotriva COVID-19 Valoarea amenzilor aplicate pentru nerespectarea masurilor impotriva raspandirii Covid-19 a ajuns la aproximativ 6 milioane de lei. Despre acest lucru a anunțat consiliera ministrului de Interne, Alina Zbanca, in cadrul emisiunii "Sputnik Matinal". Ea afirma ca organele de drept intreprind o serie de masuri in vederea responsabilizarii populației in contextul declararii starii de urgența. "In primul rand, le recomandam oamenilor sa stea acasa și sa evite zonele aglomerate. Sa se deplaseze doar… Citeste articolul mai departe pe sputnik.md…

Sursa articol si foto: sputnik.md "In primul rand, le recomandam oamenilor sa stea acasa și sa evite zonele aglomerate. Sa se deplaseze doar…

Stiri pe aceeasi tema

- CHIȘINAU, 3 apr - Sputnik. O femei care muncea la Substația Medicala Urgenta din Soroca s-a stins din viața in urma infectarii cu COVID-19. Informația a fost confirmata pentru Sputnik Moldova de consilierul pe comunicare al Ministerului Sanatații, Muncii și Protecției Sociale, Cristina Stratulat. …

- CHIȘINAU, 11 feb – Sputnik. Serviciul Hidrometeorologic de Stat a prognozat pentru astazi ploi slabe pe intreg teritoriul Republicii Moldova. Temperatura aerului, in timpul zilei, va oscila intre 5 și 10 grade Celsius. In partea de nord a țarii, in timpul zilei, se vor inregistra pana la 8…

- CHIȘINAU, 29 ian – Sputnik. Leul moldovenesc continua sa creasca fața de valutele de referința. Dupa o saptamana de creștere spectaculoasa, euro și dolarul pierd teren fața de moneda naționala a Republicii Moldova. Banca Naționala a Moldovei a stabilit pentru astazi un curs oficial de 17,61 de lei…

- CHIȘINAU, 29 ian – Sputnik. Serviciul Meteorologic de Stat anunța pe site-ul sau ploaie, lapovița și ninsori slabe in raioanele de nord ale Republicii Moldova și ploi in centrul și sudul țarii. In noaptea de miercuri spre joi vom avea temperaturi de -2.. +1 grade Celsius in nordul țarii, -1..…

- CHIȘINAU, 14 ian – Sputnik. Cam aceleași temperaturi vom avea și in raioanele de centru ale Republicii Moldova: +4.. +7 grade Celsius. © Sputnik / Evghenii Panasenco Video: 5 motive pentru care trebuie sa prețuim pamantul de sub picioarele noastre - FAOPe tot cuprinsul țarii vom avea cer…

- CHIȘINAU, 10 ian – Sputnik. Serviciul Hidrometeorologic de Stat prognozeaza pentru astazi maxime cuprinse intre +4…+7 grade Celsius la nord, cu un grad mai mult in centrul Republicii Moldova și de la +6 pana la +9 grade Celsius in sudul țarii. © Photo : Serviciul Hidrometeorologic de StatMeteo…

- CHIȘINAU, 10 ian - Sputnik. Șeful Procuraturii Anticorupție, Viorel Morari, care anterior a fost suspendat temporar din funcție, a fost reținut pentru 72 de ore. Informația a fost confirmata pentru Sputnik Moldova de catre ofițerul de presa al Procuraturii Generale, Emil Gaitur. © Photo : Procuratura…

- CHIȘINAU, 10 ian – Sputnik. Serviciul Hidrometeorologic de Stat prognozeaza pentru astazi maxime cuprinse intre +3…+6 grade Celsius la nord, cu un grad mai mult in centrul Republicii Moldova și de la +5 pana la +8 grade Celsius in sudul țarii. © Photo : SHSMeteo_10.01.2020 In urmatoarele zile,…