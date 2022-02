Mahmood si BLANCO vor reprezenta Italia la Eurovision Song Contest 2022 Melodia “Brividi”, de la Mahmood si BLANCO, va reprezenta Italia la Eurovision Song Contest 2022, care se va desfasura in luna mai tot in Italia, in orasul Torino. Piesa celor doi artisti a castigat editia a 72-a editie a festivalului Sanremo si este compusa si produsa de Michelangelo, un producator de incredere al lui BLANCO. “In “Brividi” doi baieti, apartinand unor generatii diferite, au aceleasi temeri si dorinte – teama de a gresi si de a se simti nepotriviti, incapabili sa transmita ceea ce simt – si cu dorinta de a iubi in deplina libertate, daruind tot ce au. Cantecul este despre dorinta… Citeste articolul mai departe pe crazyradio.ro…

