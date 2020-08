Stiri pe aceeasi tema

- AFP adauga, citand o sursa din politie, ca un motiv suplimentar al arestarii magnatului de presa din Hong Kong ar fi si frauda. Lai a fost unul din cei mai proeminenti activisti in favoarea democratiei din Hong Kong si un critic fervent al regimului de la Beijing, care a impus pe 30 iunie o noua lege…

- Magnatul media Jimmy Lai din Hong Kong a fost arestat pentru suspiciune de coluziune cu forte straine în conformitate cu legea privind securitate nationala impusa de Beijing metropolei financiare în luna iunie, potrivit anuntului facut pe Twitter luni de un colaborat apropiat al acestuia,…

- Autoritatile din Hong Kong au interzis miercuri elevilor sa cante „ Glory to Hong Kong”, imnul oficial al manifestatiilor pro-democratie din fosta colonie britanica. Decizia a fost luata la doar cateva ore dupa ce regimul comunist de la Beijing si-a inaugurat biroul de securitate nationala in aceasta…

- Un eminent profesor de drept din Beijing este tinut in arest la domiciliu dupa ce a criticat in mod deschis Partidul Comunist Chinez (PCC, unic), dar si pe presedintele sau Xi Jinping, transmite Reuters.

- Aproximativ 46% dintre romani sustin ca au cheltuit mai putini bani in perioada regimului de izolare, peste media europeana de 44%, in timp ce 31% dintre acestia spun ca au economisit mai mult, putin peste media europeana de 30%, potrivit unui studiu international al ING. Astfel, impactul pandemiei…

- Seful diplomatiei europene, Josep Borrell, a declarat miercuri ca protejarea drepturilor si libertatilor locuitorilor din Hong Kong este "esentiala", potrivit AFP. Aceste drepturi sunt in special "libertatea cuvantului, a mass-media, de asociere, de adunare si de a manifesta", sustine Josep Borrell,…

- Parlamentul din Hong Kong a adoptat o lege prin care orice ofensa adusa imnului de stat va fi pedepsita cu pana la 3 ani de inchisoare. Este una dintRe masurile prin care Guvernul din Beijing incearca sa puna capat libertatilor din acest teritoriu semi-autonom.

- Saptamana trecuta s-a conturat un trend descendent al leului fața de euro, cei prezenți in piața locala dorind sa se protejeze inainte de data de 5 iunie cand agenția Standard & Poor’s va anunța ratingul Romaniei. BNR și-a facut simțita prezența in momentele in care se forța o creștere a cursului, cotațiile…