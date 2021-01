Stiri pe aceeasi tema

- Miliardarul israelian Beny Steinmetz, condamnat in decembrie in Romania, in contumacie, la cinci ani de inchisoare intr-un dosar de restituiri ilegale ("Ferma Baneasa", n.red.), a fost condamnat vineri de un tribunal elvetian la cinci ani de inchisoare cu executare, dupa ce fost gasit vinovat ca…

