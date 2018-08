Stiri pe aceeasi tema

- Ulimele cuvinte ale judecatorului Stan Mustata, pe patul spitalului: ”Vor sa ma omoare!” Statul paralel ucide. Fost rugbyst de performanta, Stan Mustata era bolnav si a sfarsit in chinuri groaznice, plimbat cu mascatii langa el intre penitenciare si intre spitale. In ziua in care trebuia sa se pronunte…

- Avocatul Poporului pornește o ancheta ampla dupa ce judecatorul Stan Mustața a murit in condiții suspecte in timp ce era inchis."Am cerut constituirea unor echipe mixte din doua domenii distincte din cadrul instituției. Domeniul pentru Armata, Justiție, Poliție, Penitenciare și Mecanismul…

- Tudorel Toader a solicitat anchete in penitenciarele Rahova, Jilava si Giurgiu, dupa moartea fostului judecator Stan Mustata, a confirmat ministrul Justitiei, pentru MEDIAFAX, subliniind totodata ca cercetarile cerute sunt diferite de cele demarate de ANP.

- In urma morții judecatorului Stan Mustața a fost deschisa o ancheta in trei penitenciare. Prin urmare, se fac cercetari in Penitenciarul Rahova, cel de la Giurgiu si Penitenciarul Jilava. Pe langa asta, procurorii au fost sesizati si ei dupa ce Stan Mustata a murit pe patul de spital in urma unui infarct.

- Violentele din Columbia s-au soldat, in 60 de ani, cu moartea a 262.197 de oameni, dintre care 82% civili, conform unui raport oficial actualizat joi, transmite AFP. Mare parte din cei ucisi sunt persoane din randul populatiei civile - 215.000, fata de 46.813 combatanti, precizeaza Centrul…

- Doi adolescenți, de 14 si 18 ani, pasageri intr-un autoturism condus de un alt tanar, de 19 ani, au murit in urma unui accident de circulatie petrecut pe DN2, in zona popasului Tamboiesti, a informat vineri...

- Capitanul echipei de fotbal Mansfield Town a murit. El avea 18 ani, iar vestea trista a fost confirmata de oficialii clubului la care juca. Moartea fotbalistului este cu atat mai dureroasa, cu cat acesta nu suferea de nicio boala. (Console si accesorii gaming) Ryan Evans, capitanul echipei Mansfield…

- Dan Voiculescu anunta, sambata, pe blogul sau, ca a fost supus unei operatii care a durat zece ore, afirmand ca spera ca interventia sa-i prelungeasca viata si sustine ca are “planuri indraznete”, informeaza...