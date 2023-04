Magistraţii cu pensii speciale nu vor să cedeze nicio fărâmă din privilejiile uriaşe pe care le au Magistratii cu pensii speciale s-au revoltat impotriva PNRR: aproape un sfert dintre ei semneaza o scrisoare de 53 de pagini in care resping orice modificare adusa privilegiilor lor. Potrivit listei publicate de Stiri pe Surse, sunt nu mai putin de 1.104 magistrati pensionati care semneaza protestul, in conditiile in care numarul pensiilor aflate in plata pentru aceasta categorie speciala era, in decembrie 2022, de circa 4.862. Pensia medie incasata in decembrie de cei aproape 5.000 de magistrati a fost de 21.333 lei, aportul statului fiind de 19.997 lei, in timp ce pensia medie a romanilor de… Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

