Magistrații au decis: Vaccinarea obligatorie pentru cadrele medicale este constituțională Vaccinarea obligatorie a cadrelor medicale este constituționala. Consiliul de stat de la Roma a formulat sentința prin care a respins plangerile de nelegitimitate constituționala invocate impotriva obligației de vaccinare a personalului sanitar. „In plus fața de accentul obișnuit pe principiul precauției și echilibrul dintre dimensiunea individuala și cea colectiva a dreptului la sanatate, pasajele prin care judecatorul administrativ, in lumina datelor și studiilor științifice, dovedesc siguranța și eficacitatea rezonabile a vaccinul care nu poate fi numit „experimental” », observa Felice Maurizio… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Consiliul de Stat, organismul consultativ juridic-administrativ și de protecție a justiției in administrația italiana, a anunțat ca „obligația de vaccinare a profesioniștilor din domeniul sanatații este constituționala”, anunța Felice Maurizio D’Ettore, deputat Coraggio Italia, potrivit G4media . „Pe…

- Liberalii au depus ieri la Senat proiectul de lege care obliga cadrele medicale sa se vaccineze sau sa se testeze pe banii lor, in caz contrar riscand sa fie date afara din sistem. Sindicaliștii de la Sanitas spun ca reacția cadrelor medicale a fost una foarte dura, acestea amenințand ca iși vor da…

- Oficialul francez a precizat, intr-un interviu acordat postului RTL, ca multe dintre aceste suspendari "sunt doar temporare" si ca cifra reprezinta o parte minima dintre cele 2,7 milioane de persoane pentru care vaccinarea este obligatorie daca vor sa continue sa lucreze in ingrijirea persoanelor vulnerabile,…

- Mii de cadre medicale din sectorul public din Grecia vor fi suspendate pentru refuzul de a se vaccina impotriva COVID-19. Circa 10.000 de cadre medicale din sectorul public nu s-au vaccinat impotriva COVID-19 si vor fi suspendati fara plata pana cand se vor imuniza, conform unei legi intrate in vigoare…

- Guvernul Marii Britanii are in vedere sa impuna obligativitatea vaccinarii impotriva COVID-19 pentru persoanele care lucreaza in caminele de ingrijire din Anglia, sub rezerva unor scutiri limitate. De asemenea, guvernul britanic intenționeaza sa vaccineze impotriva COVID-19 intregul personal medical,…

- Vaccinarea anti-coronavirus va deveni, din 15 august, obligatorie pentru personalul medical din Ungaria. Decizia a fost adoptata intr-o ordonanța adoptata de guvern. Cei care lucreaza in domeniul sanatatii vor avea la dispozitie 15 zile pentru a incepe vaccinarea, a declarat Agnes Galgoczi, seful Departamentului…

- Toți angajații Google și Facebook care vin fizic la birou pentru a munci sunt obligați sa se vaccineze anti-coronavirus. Facebook si Google au anuntat ca totii angajatii care vor lucra din birourile celor doua companii vor trebui, in mod obligatoriu, sa se vaccineze, transmite News.ro. Sundar Pichai,…

- Guvernul Ungariei a decis sa faca obligatorie vaccinarea anti-COVID-19 pentru cadrele medicale ca parte a eforturilor de combatere a pandemiei de coronavirus, a declarat vineri premierul ungar Viktor Orban pentru postul de radio public, relateaza Reuters. „Exista deja anumite vaccinuri care sunt obligatorii…