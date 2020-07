Stiri pe aceeasi tema

- Cap Limpede, stiri adevarate: Andrei Caramitru atrage atentia ca un procent foarte mare dintre romani, 35%, refuza sa se vaccinexe si cred in teoriile conspiratiei legate de 5G si coronavirus. „35% nu vor sa se vaccineze. 35% cred in teoriile cu oculta mondiala si 5G si cipuri si tunele prin Bucegi.…

- Ii cere unui baiat sa-și puna masca, dar este atacat . Victima era un cunoscut restaurator Eboli , Gustavo Sparano , care a ajuns in spital cu leziuni faciale. Ajuns in apropierea restaurantului sau, ieri dimineața, proprietarul restaurantului a invitat cateva persoane minore sa poarte o masca. Cuplul…

- Fostul fundaș de la FCSB, Paul Pirvulescu, a recunoscut la GSP Live ca a primit intenționat cu un cartonaș galben pentru a sta in meciul cu Viitorul - ASA 6-1, considerat suspect de mai multe organisme internaționale. Pirvulescu era imprumutat de FCSB la Targu Mureș Pe 2 mai 2016, in a doua zi de…

- Nu puteți sa va duceți in acest weekend, de 1 Mai, la gratar. Se risca amenda de la 2.000 de lei la 20.000 de lei. Și pescuitul sportiv nu e permis... The post Mesaj dur pentru romani: “Nu puteți sa va duceți in acest weekend, de 1 Mai, la gratar. Riscați amenzi!” appeared first on Renasterea banateana…

- „Azi am vorbit cu Liviu Dragnea. Ma suna cam o data pe saptamana. Era ingrijorat de tot ceea ce se intampla. Vede și el gafele, stupizeniile și masurile haotice luate de cei aflați la putere”, a scris Codrin Ștefanescu pe Facebook. „M-a rugat sa transmit un mesaj membrilor, simpatizanților și celor…

- Suporterii dinamoviști din asociația „Doar Dinamo București” sunt acționari la club prin proiectul socios, iar acum incearca sa stranga bani prin donații și licitații pentru a salva echipa și a primi licența pentru sezonul viitor de Liga 1. Fanii au beneficiat de ajutorul mai multor jucatori dinamoviști,…

- Patru romani au fost arestati la Torino, dupa ce au batut un barbat pana l-au bagat in spital. Aceștia sunt acuzați de tentativa de omor, informeaza Sky Tg24.Cei patru romani au atacat un marocan de 36 de ani. Fara adapost, africanul se refugiase intr-o fabrica abandonata din Torino.Conform sursei citate,…

- Un milion de romani, alaturi de alți peste un miliard de credincioși catolici și protestanți din intreaga lume sarbatoresc astazi, 12 aprilie, Invierea Domnului. Paștele pe care il celebreaza azi credincioșii romano-catolici, reformați, unitarieni și evanghelici va fi urmat, duminica viitoare, de sarbatoarea…