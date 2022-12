Stiri pe aceeasi tema

- Mai sunt cateva ore pana vine Mos Craciun, iar cine a fost cuminte va gasi sub brad cadourile mult dorite. Deja la granita Romaniei politistii de frontiera l-au primit cum se cuvine pe Mos Craciun, care a intrat in țara incarcat cu daruri.

- In Ajun de Craciun pe stil nou, incepand cu ora 18:00, in Piața Marii Adunari Naționale la Targul de Craciun, vor rasuna primele colinde, tradiții și obiceiuri stramoșești pentru toți locuitorii și oaspeții Capitalei intr-un program muzical susținut de Ansamblul

- Și in acest an, jandarmii covasneni i-au dat o mana de ajutor lui Moș Craciun și au dus daruri copiilor din familiile nevoiașe din catunul Hetea, comuna Valcele. Astfel ca, in LUNA CADOURILOR – LUNA BUCURIEI, copiii care i-au trimis scrisori lui Moș Craciun, caruia i-au cerut atat de puține lucruri,…

- Alina Bunghez Decembrie. Luna bucuriei Nașterii Domnului, a iubirii și a daruirii. Iar pentru copii in special, Sarbatorile de Iarna reprezinta cu siguranța cea mai așteptata perioada din an. La Comarnic, tot ei, copiii, sunt in centrul atenției in luna decembrie, iar fauritorii de fapte bune sunt reprezentanții…

- Zeci de copii l-au așteptat pe Moș duminica, la Iclod. Pana la sosirea lui, copiii au impodobit un brad de Craciun. La orele serii, pe aleea de promenada iluminata feeric și decorata de sarbatori și-a facut apariția Moșul, cu o caruța trasa de cal, incarcata cu daruri. Cei mici au aflat Moșul a ales…

- Mamele care au fugit din calea razboiului din Ucraina impreuna cu copiii lor au primit daruri din partea Filialei Olt de Cruce Roșie. Refugiații care nu au beneficiat pana acum de asistența financiara o pot solicita.

- Vine, vine Moș Craciun la Targoviște! Cel mai indragit personaj al tuturor varstelor ajunge vineri, 16 decembrie, ora 17, la Targoviște, unde va poposi trei zile. Cu tot alaiul sau de spiriduși și acompaniat de fanfara, Moș Craciun va merge pe traseul Teatrul Tony Bulandra – Bulevardul Regele Carol…