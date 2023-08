Stiri pe aceeasi tema

- Luni seara mai multe mașini ale companiei Sylevy Salubriserv au fost surprinse in timp ridicau gunoiul din oraș deși nu au acest drept. De asemenea, mai multe puncte de colectare a gunoiului au fost devastate. Mai multe imagini au fost surprinse, dupa ce Poliția locala Targu Mureș a dat asigurari ca…

- Muzeul de Etnografie si Arta Populara din Targu Mures, care funcționeaza in Palatul Toldalagi, gazduiește zilele acestea colectia etnografica compusa din cele mai „fastuoase" porturi populare din țara noastra, a declarat pentru Agerpres Marius Matei, muzeograf-etnograf la Muzeul Satele Banatene din…

- Pompierii Detașamentului Targu Mureș au intervenit sambata, 3 iunie, in jurul orei 13.20, cu o autospeciala de stingere, in localitatea Herghelia, comuna Ceuașu de Campie, pentru asigurarea masurilor specifice prevenirii și stingerii incendiilor, in urma coliziunii unui autoturism cu un branșament de…

- Universitatea de Medicina, Farmacie, Științe și Tehnologie (UMFST) "George Emil Palade" din Targu Mureș a organizat, zilele trecute, evenimentul cu tema „Importanța gandirii flexibile ("Growth mindset") in activitatea didactica", la care au participat 40 de cadre didactice de la Școala Gimnaziala Ceaușu…