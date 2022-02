Stiri pe aceeasi tema

- Diplomatia contribuie deja la prevenirea amenintarii unei ofensive militare a Rusiei impotriva Ucrainei, dar cel mai rau scenariu nu a fost inca evitat, a declarat miercuri ministrul ucrainean de externe Dmitro Kuleba intr-un briefing de presa online cu jurnalistii straini, potrivit Reuters.…

- Autoritatile ucrainene au îndemnat sâmbata Occidentul sa dea dovada de „vigilenta si fermitate” în negocierile lor cu Rusia, acuzata ca a comasat trupe la frontiera cu Ucraina în vederea unei invazii, informeaza AFP și Agerpres.Rusia dezminte orice plan în…

- Rusia ar putea desfasura un „evantai larg” de acte violente contra Ucrainei, a sustinut vineri secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, care a subliniat însa ca ramâne deschisa posibilitatea negocierilor si a convorbirilor de pace.Într-o conferinta organizata…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski le-a cerut vineri occidentalilor sa nu creeze panica în jurul tensiunilor cu Rusia, care este acuzata ca pregateste o invazie în Ucraina. El a estimat totodata ca principalul risc pentru tara sa îl reprezinta „destabilizarea din interior”.„Nu…

- Ministrul de externe rus Serghei Lavrov a declarat vineri ca, „daca depinde de Rusia, nu va fi razboi” cu Ucraina, intr-un interviu acordat presei locale si transmis in direct, relateaza EFE. In același timp, acesta ataca NATO cand spune ca raspunsurile SUA sunt mai puțin lipsite de confuzie in legatura…

- ”Ucraina nu va permite nimanui sa ne impuna vreo concesie" în detensionarea conflictului cu Rusia, a declarat ministrul de externe ucrainean Dmitro Kuleba, citat miercuri de DPA și Agerpres. "Noi nu vom fi în pozitia unei tari care raspunde la telefon, asculta instructiunile…

- Secretarul general al ONU, Antonio Guterres, a declarat vineri ca este "convins" ca o invazie sau o incursiune militara rusa în Ucraina "nu se va întâmpla" exprimându-si speranta ca diplomatia va rezolva criza în curs, în special dintre Rusia si…

- Ucraina si-a indemnat luni aliatii sa actioneze rapid pentru a descuraja Moscova sa dedea unei noi agresiuni militar, estimand ca un atac al armatei ruse putea fi declansat „cat ai clipi din ochi”, intr-un moment in care miscarile de trupe ruse ingrijoreaza Occidentul, relateaza AFP.