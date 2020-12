Stiri pe aceeasi tema

- Toate persoanele care intra in Turcia au obligația de a prezenta, incepand de marți, ora 21.00, un test molecular tip PCR cu rezultat negativ pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2, efectuat cu maximum 72 de ore anterior sosirii. „Incepand cu data de 29 decembrie 2020, ora locala 21:00, toate persoanele,…

- Conform noilor prevederi legislative, conducatorii auto de transport internațional de marfuri sunt exceptați de la obligativitatea autoizolarii daca se afla in tranzit sau daca preiau marfa din Republica Elena și parasesc imediat teritoriul acestui stat. In situația in care preluarea marfii are loc…

- Conform noilor prevederi legislative, conducatorii auto de transport internațional de marfuri sunt exceptați de la obligativitatea autoizolarii daca se afla in tranzit sau daca preiau marfa din Republica Elena și parasesc imediat teritoriul acestui stat. In situația in care preluarea marfii are loc…

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) precizeaza ca autoritatile elene au actualizat conditiile de intrare in tara, in contextul evolutiei pandemiei de COVID-19. Astfel, starea de carantina (lockdown) a fost prelungita pana la data de 7 ianuarie 2021, pe fondul eforturilor de limitare a raspandirii…

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) anunta ca au fost instituite noi masuri pentru intrarea in Grecia, de marti fiind obligatorie completarea formularului PLF (Passenger Locator Form) cu 24 de ore inainte de calatorie, indiferent de tara de unde soseste o persoana. Incepand de miercuri, toate persoanele…

- Romanii care sunt in Grecia sau vor sa plece in Grecia sunt informați ca joi are loc o greva generala in transportul public: aerian, rutier, feroviar și maritim. Toate cursele vor fi anulate. Cetațenii romani care se afla sau intenționeaza sa calatoreasca in Republica Elena sunt informati de Ministerul…

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) informeaza joi ca autoritatile germane au decis includerea Romaniei pe lista zonelor de risc epidemiologic. MAE transmite ca informatii cu privire la actualizarea zonelor de risc, precum si lista completa a acestora sunt disponibile online, la adresa www.rki.de .…

- In continuarea precizarilor din data de 1 octombrie 2020, privind modificarea condițiilor de intrare pe teritoriul Republicii Federale Germania in contextul pandemiei de COVID-19, Ministerul Afacerilor Externe informeaza ca autoritațile germane au decis includerea Romaniei, cu intreg teritoriul național,…