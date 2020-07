Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) le transmite romanilor care vor sa plece in vacanța in Grecia ca accesul rutier pe teritoriul acestei țari este permis in perioada 1-15 iulie printr-un singur punct de trecere a frontierei bulgaro-elene – Kulata-Promachonas. Masura a fost luata ca urmare a introducerii…

- Turistii care vin in Grecia – incepand de miercuri, 1 iulie – sunt obligati sa completeze un chestionar online – cu 48 de ore inainte – si sa obtina un cod QR care stabileste daca este necesar sa fie supusi unui test de depistare la sosire, relateaza AFP. Guvernul grec…

- "Ne-am unit ca sa sarbatorim impreuna aceasta zi minunata de suflet chiar daca este online se observa cu cat drag se transmite aceasta tradiție in intreaga lume si mulțumim tuturor colaboratorilor ,ambasadorii Romaniei, care de ani de zile fac activitați pentru comunitațile de romani din lumea intreaga.…

- Agenția Naționala de Administrare Fiscala recomanda ca interacțiunea contribuabililor cu instituția sa se realizeze, in continuare, prin mijloace de comunicare la distanța. Specialiștii ANAF pot...