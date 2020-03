Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza ca un diplomat de la Ambasada Romaniei in Luxemburg a fost testat pozitiv cu COVID-19, motiv pentru care activitatea misiunii diplomatice a fost suspendata temporar.

