MAE de la Roma: Italienii care luptă în Ucraina riscă pușcăria Intr-un comunicat, ministerul italian de Externe afirma ca participarea cetațenilor italieni in conflict in Ucraina este o conduita „penalmente relevanta”, potrivit Gazeta Romaneasca de la Roma . Articolul 244 din Codul penal prevede ca „oricine, fara aprobarea Guvernului, recruteaza sau comite alte acte ostile impotriva unui stat strain, pentru a expune statul italian pericolului de razboi, se pedepsește cu inchisoare de la șase ani la optsprezece ani”. Potrivit articolului 288, „oricine se afla pe teritoriul statului și fara aprobarea guvernului inroleaza sau inarmeaza cetațenii (4, 242, 244),… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Fost ambasador al SUA in Rusia și actual director al CIA, William Burns spune ca Putin și-a facut calculele pe patru premise, toate greșite. Directorul CIA crede ca, in acest moment, Vladimir Putin este „furios și frustrat” din cauza felului in care acționeaza militarii ruși. „Cred ca Putin este furios…

- Roman Abramovici a numit situația din Ucraina drept ”razboi”, in timp ce Vladimir Putin a semnat o lege ”impotriva fake-news” și toți rușii trebuie sa vorbeasca despre ”operațiunea militara speciala din Ucraina”. Abramovici vrea sa direcționeze toți banii obținuți din vanzarea clubului Chelsea catre…

- Ministrul chinez de Externe, Wang Yi, a facut un anunț la care puțini se așteptau. Crucea Roșie chineza va furniza ajutor umanitar Ucrainei, in contextul razboiului cu Rusia. Oficialul chinez a lansat inca o data un apel la continuarea discuțiilor pe care diplomatica. Oficialul de la Beijing a menționat,…

- Ministerul Apararii de la Kiev susține ca peste 5.000 de soldați ruși au fost uciși in primele patru zile de lupte din Ucraina, relateaza BBC . Intr-o declarație postata pe Facebook, oficialii ucraineni au declarat ca aproximativ 5.300 de soldați ruși au fost uciși și au susținut ca 191 de tancuri,…

- Ministrul de Externe al Ucrainei, Dmitro Kuleba, spune ca faptul ca Rusia a fost de acord cu o intalnire fara precondiții „este deja o victorie”. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × Am…

- Ucraina infiinteaza o legiune straina „internationala”, pentru voluntari din strainatate, a anuntat duminica presedintele ucrainean Volodimir Zelenski, intr-o declaratie citata de Reuters. „Aceasta va fi o dovada cheie a sustinerii voastre pentru tara noastra”, noteaza Zelenski in declaratia citata.…

- Ministrul de Externe al Ucrainei a transmis un mesaj catre ucrainenii din toata lumea, pe care i-a asigurat ca, in ciuda atacului lui Putin, Ucraina lupta și se va apara. „Pentru ucrainenii de pe tot globul: Putin a atacat, dar nimeni nu fuge. Armata, diplomați, toata lumea lucreaza. Ucraina lupta.…

- Contribuabilii persoane juridice trebuie sa depuna declaratiile D 100 si D 101 pana la data de 25 iunie inclusiv, informeaza Agentia Nationala de Administrare Fiscala (ANAF). “Pe perioada aplicarii prevederilor art. I din Ordonanta de urgenta a Guvernului 153/2020 pentru instituirea unor masuri fiscale…