Autoritatile romane saluta gestul Papei Francisc de a dona cinci ventilatoare pulmonare si materiale medicale Spitalului Judetean din Suceava necesare pentru tratarea pacientilor infectati cu SARS-CoV-2, arata un comunicat al Ministerului Afacerilor Externe (MAE). Potrivit MAE, initiativa Sfantului Scaun, anuntata joi, "demonstreaza solidaritatea Sanctitatii Sale cu Romania in eforturile sustinute de gestionare a pandemiei de COVID-19 la nivel national si demonstreaza relatiile excelente si cooperarea foarte buna dintre Romania si Sfantul Scaun, in contextul celebrarii, in acest an, a 100 de ani…