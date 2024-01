Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau intentioneaza sa calatoreasca in Regatul Suediei ca autoritatile locale au emis un cod portocaliu de vant si ninsori, in sudul regiunii Kalmar, pentru regiunea Blekinge si in nord estul regiunii Skaring;ne. Se vor…

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a emis, in urma cu puțin timp o atentionare de calatorie pentru Franța. Potrivit oficialilor este in vigoare, in mai multe regiuni, un Cod portocaliu de ploi abundente si inundatii.

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a emis o atentionare de calatorie pentru Franta, unde este in vigoare, in mai multe regiuni, un Cod portocaliu de ploi abundente si inundatii, transmite News.ro.

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau intentioneaza sa calatoreasca in Republica Franceza ca agentia locala de meteorologie a anuntat emiterea unui cod rosu de inundatii pentru departamentul Pas de Calais si un cod portocaliu de inundatii pentru departamentul…

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetatenii romani care se afla sau intentioneaza sa calatoreasca in Republica Franceza ca METEO FRANCE a anuntat ca incepand din seara zilei de sambata, 4 noiembrie 2023, pana la finalul zilei de duminica, 5 noiembrie 2023, va fi in vigoare un cod portocaliu de…

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau intentioneaza sa calatoreasca in Republica Franceza ca Meteo France a anuntat un cod portocaliu de vant, ploi abundente si inundatii pentru cinci departamente din nordul tarii.

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau intentioneaza sa calatoreasca in Republica Franceza ca METEO FRANCE a anuntat un cod portocaliu de vant, ploi abundente si inundatii pentru 5 departamente din nordul tarii."Codul a fost emis pentru Normandia, Bretania,…

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza sambata cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau intentioneaza sa calatoreasca in Republica Franceza ca autoritatile franceze au decis ridicarea nivelului de alerta la gradul cel mai inalt – „urgenta atentat”, pe intreg teritoriul francez, in urma atacului…