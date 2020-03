Stiri pe aceeasi tema

- „In continuarea demersurilor comune ale Ministerului Afacerilor Externe și ale Ministerului Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor pentru facilitarea revenirii in țara a cetațenilor romani, nerezidenți, care sunt lucratori sezonieri, afectați de restrangerea drastica a activitaților economice…

- La nivelul Ministerului Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor au fost inițiate și implementate o serie de masuri menite a reduce efectele generate de criza noului coronavirus COVID-19, precum și pentru sprijinirea agenților economici ce activeaza in industria transporturilor din Romania.…