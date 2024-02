Un fost angajat al Ministerului Transporturilor iși rotunjește pensia cu ajutorul sforarului șef Bogdan Mindrescu prin faptul ca este memținut in bordul administrativ a doua sinecuri de sub tutela acestui minister. „Omul cu mapa” care dirijeaza doua sinecuri de la Ministerul Transporturilor In urma cu vreo doi ani se pensiona „omul cu mapa” din Ministerul Transporturilor. Era vorba de șeful de serviciu de la Resurse Umane, Petre Marculeț, cel care tot timpul merge prin minister cu o mapa sub braț unde mai mereu se aflau doua soluții-una buna, alta proasta, la o singura problema. Cand s-a pensionat,…