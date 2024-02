Stiri pe aceeasi tema

- ”Directorul general al Portului Constanta, Florin Vizan, si-a prezentat astazi demisia din functie. Consiliul de Administratie a luat act de aceasta demisie si a mai decis inlocuirea sa cu Mihai Teodorescu, director executiv al APM Constanta”, au precizat reprezentantii Ministerului Transporturilor. …

- Directorul general al Portului Constanta a demisionat chiar in ziua in care Marcel Ciolacu era in vizita acoloDirectorul Companiei Nationale Administratia Porturilor Maritime (CN APM) Constanta, Florin Vizan, a demisionat din functie, iar in locul sau a fost numit directorul executiv al companiei,…

- Directorul general al Portului Constanta, Florin Vizan, si-a prezentat vineri demisia din functie, a anuntat Ministerul Transporturilor si Infrastructurii (MTI). Consiliul de Administratie a luat act de aceasta demisie si a decis inlocuirea sa cu Mihai Teodorescu, director executiv al APM Constanta.…

- Surse din conducerea portului anunta faptul ca Florin Vizan, directorul Portului Constanta si ar fi dat demisia din functia de director general al Portului Constanta.Demisia a fost inaintata in cadrul sedintei Consiliului de Administratie al CN APM Constanta, sedinta care ar fi avut loc astazi, 9 februarie…

- Fostul sef al spitalului unde au ars zece pacienti va candida din partea PSD la Primaria Roman. Este vorba, mai exact, de Lucian Micu, fost primar PNL al Romanului, care nu și-a putut duce la final mandatul precedent din cauza unor probleme semnalate de ANI. Decizia nu este privita cu ochi buni, mai…

- Ministrul Alexandru Rafila s-a decis pe cine numește la șefia CNAS in locul lui Andrei Baciu. Cristian Georgica Celea, general SRI in rezerva, fost președinte al Casei de Asigurari de Sanatate in perioada 2003-2005, numit de guvernul Adrian Nastase, și fost manager al spitalului SRI Agrippa Ionescu,…

- Planurile Parlamentului UE de a reduce nivelul pesticidelor au eșuat. Proiectul a cazut la vot, in legislativul european. Reglementarea Utilizarii Sustenabile (SUR) a fost respinsa de PE cu 299 voturi contra, 207 pentru și 121 abțineri. E o fundatura pentru un segment esențial al Pactului Verde al Comisiei…

- Gheorghe Gabriel Gheorghe este din Sibiu, are o avere impresionanta și revine in funcția de șef la Oficiul Național pentru Jocurile de Noroc dupa o pauza de 8 ani. In Monitorul Oficial a aparut astazi decizia prin care premierul Marcel Ciolacu il numește pe Gheorghe Gabriel Gheorghe in funcția de președinte…