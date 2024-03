Madonna este convinsă că Dumnezeu i-a vorbit Cantareața Madonna (65 de ani) considera ca Dumnezeu i-a vorbit in timp ce s-a aflat in coma indusa. Anul trecut, in luna iunie, cantareața s-a aflat pentru 48 de ore in coma indusa și a fost la un pas de septicemie, din cauza unei infecții bacteriene. Din fericire, Madonna a trecut cu bine prin acest impas, iar la cateva luni de la aceasta intamplare dificila, ea a impartașit detalii despre experiența ei! De-a lungul timpului, multe persoane care au fost in coma au povestit ulterior ca au simțit, de pe patul de spital, o prezența divina. Este și cazul Madonnei, care considera ca Dumnezeu i-a… Citeste articolul mai departe pe ampress.ro…

Sursa articol si foto: ampress.ro

