- Presedintele Joe Biden s-a declarat marti impotriva politicii premierului israelian Benjamin Netanyahu in Fasia Gaza, calificand-o drept o „greseala” si facand apel la Israel sa incheie o incetare a focului. „Cred ca ceea ce face este o greseala. Nu sunt de acord cu abordarea sa„, a spus miercuri, 10…

- Statele Unite au lansat joi, 4 aprilie, cea mai dura mustrare publica la adresa Israelului de la inceputul razboiului cu organizația islamista Hamas, condiționand sprijinul pentru ofensiva israeliana de masuri concrete in Fașia Gaza ale statului evreu pentru siguranța voluntarilor din domeniul ajutorului…

- Președintele american Joe Biden a vorbit la telefon cu prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu și pentru prima data de la inceptul razboiului, liderul american i-a cerut premierului israelian "o incetare imediata a focului".

- Presedintele Joe Biden este exasperat ca nu reuseste sa convinga Israelul sa isi schimbe tacticile militare in Fasia Gaza si il considera pe Benjamin Netanyahu drept principalul obstacol, in cel putin trei cazuri, in conversatii private, folosind cuvantul „dobitoc” atunci cand s-a referit la el, au…

- Premierul israelian Benjamin Netanyahu a promis din nou ca israelienii vor iesi victoriosi in fata gruparii islamiste palestiniene Hamas in Fasia Gaza, transmite duminica dpa. „Daca nu-i eliminam pe teroristii Hamas, acesti ‘noi nazisti’, urmatorul masacru este doar o chestiune de timp”, a declarat…

- Cateva mii de persoane au protestat la Tel Aviv, cerand demisia premierului israelian Benjamin Netanyahu și acuzand guvernul condus de acesta ca nu face suficiente pentru a aduce acasa ostaticii inca deținuți de Hamas in Fașia Gaza