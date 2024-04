Stiri pe aceeasi tema

- Statele Unite au lansat joi, 4 aprilie, cea mai dura mustrare publica la adresa Israelului de la inceputul razboiului cu organizația islamista Hamas, condiționand sprijinul pentru ofensiva israeliana de masuri concrete in Fașia Gaza ale statului evreu pentru siguranța voluntarilor din domeniul ajutorului…

- Armata israeliena numește „o greșeala grava care nu ar fi trebuit sa se intample” uciderea a șapte lucratori umanitari din cadrul organizației americane World Central Kitchen (WCK) in timpul unui atac in Fașia Gaza, in timp ce președintele israelian Isaac Herzog a prezentat scuze marți pentru incidentul…

- Forțele israeliene vor extinde operațiunile militare terestre in orașul Rafah, de la frontiera cu Egiptul, daca ostaticii deținuți de Hamas nu vor fi eliberați pana la Ramadan, luna sfanta pentru musulmani care incepe la data de 10 martie, a declarat duminica Benny Gantz mambru al cabinetului de razboi,…

- Administrația de la Washington intenționeaza sa trimita Israelului bombe și alte tipuri de arme, deși SUA insista in același timp pentru o incetare a focului in Fașia Gaza, spun actuali și foști oficiali americani, citați de publicația The Wall Street Journal, relateaza Reuters.Pachetul de armament…

- Presedintele Joe Biden este exasperat ca nu reuseste sa convinga Israelul sa isi schimbe tacticile militare in Fasia Gaza si il considera pe Benjamin Netanyahu drept principalul obstacol, scrie NBC News, preluata deNews.ro. Potrivit unor surse citate de NBC, președintele american l-a facut pe Netanyahu…

- Nu va exista securitate sau stabilitate in Orientul Mijlociu fara infiintarea unui stat palestinian independent, a declarat joi un purtator de cuvant al presedintelui Autoritatii Palestiniene, ca raspuns la respingerea ideii de catre premierul israelian Benjamin Netanyahu, relateaza CNN, informeaza…

- Cateva mii de persoane au protestat sambata la Tel Aviv, cerand demisia prim-ministrului Benjamin Netanyahu si acuzand guvernul pe care acesta il conduce ca nu face suficient pentru a aduce acasa ostaticii inca detinuti de Hamas in Fasia Gaza, informeaza dpa, citat de Agerpres.Protestul a avut loc…