Madalina Ghenea a stralucit de blitzurile paparazilor la premiera filmului ”Deep Fear” in care joaca alaturi de starul hollywoodian Ed Westwick. Daca in noul film (a carui acțiune are loc pe mare) joaca in costum de baie, la premiera peliculei a venit intr-o rochie ce a lasat sa se observe ca nu poarta lenjerie intima. Actrița romanca ale carei forme i-a dat gata pe Adrien Brody, Gerard Butler ori Leonardo DiCaprio s-a prezentat imbracata intr-o rochie mulata, cu multe decupaje. Spre deliciul admiratorilor sai, a renunțat la inhibiții și lenjerie. Dupa superproducția ”House of Gucci”, in care…